Le riprese del nuovo film diinizieranno a luglio a San Sebastian, in Spagna, e il titolo di lavorazione è WASP2019, secondo quanto rivela oggi Deadline

Nel cast vi saranno Christoph Waltz, Gina Gershon, Louis Garrel, Sergi Lopez ed Elena Anaya, oltre a Wallace Shawn (già visto in Manhattan).

Prodotto da Gravier Productions e Mediapro (casa di produzione di Vicky Cristina Barcelona e Midnight in Paris che per prima ha deciso di tornare a sostenere Allen dopo che Amazon e Hollywood gli hanno chiuso le porte), il film sarà incentrato su una coppia americana che visita il San Sebastian Film Festival e rimane rapita sia dalla città che dalla sua proposta cinematografica fantastica. La moglie ha una scappatella con un regista francese, mentre il marito si innamora di una donna spagnola che abita a San Sebastian. Il film viene descritto come una “commedia che si svolge in maniera divertente ma romantica”.

“Lavoriamo con Allen da 14 anni,” afferma Jaume Roures di Mediapro in un comunicato. “I suoi film, come qualsiasi progetto che scegliamo di produrre, hanno una personalità unica. Quest’ultima pellicola ha tutti gli ingredienti per diventare ciò a cui il talento di Woody Allen ci ha abituati: uno script intelligente e un cast internazionale di prim’ordine. Inoltre, siamo molto felici di poter girare il film in una città come San Sebastian, che è così legata al cinema.”

Vi ricordiamo che il film più recente di Allen, Un Giorno di Pioggia a New York, uscirà in Italia a ottobre grazie a Lucky Red.