tempo di lettura 1'

Nuovo ingresso nel cast del sequel dell’acclamato horror del 2018, diretto ancora una volta da John Krasinski.

Si tratta, stando a The Wrap, di Jefferson Davis, che di recente abbiamo visto in Se la strada potesse parlare, Widows: Eredità criminale e prossimamente al cinema in Joker e Godzilla Vs. Kong.

L’attore, in fase di trattative finali, si unirà a Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, di ritorno nei panni dei protagonisti, e a Cillian Murphy, di recente entrato nel cast.

La pellicola arriverà nelle sale americane il 20 marzo 2020.