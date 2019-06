tempo di lettura 2'

Cari lettori, a partire da oggi e per alcuni giorni i nostri siti (BadTaste.it, BadTV.it, BadComics.it e BadGames.it)

Nel corso della settimana le nostre testate verranno redirezionate tutte sotto un unico brand, ovvero BadTaste.it, che ospiterà le sezioni di cinema, tv, fumetti e videogiochi. Si tratta di un cambiamento principalmente estetico, poiché le linee editoriali rimarranno intatte e le sezioni avranno quattro homepage come i quattro siti prima di loro. Ne approfitteremo per presentare una nuova veste grafica, molto più pulita e ottimizzata, sia nella versione desk che in quella (utilizzatissima) per dispositivi mobile. Il nostro network, nel mese di maggio, ha superato i due milioni di utenti unici e i cinque milioni e mezzo di pagine lette: abbiamo un’audience sempre più ampia, e anche per questo motivo riteniamo importantissimo valorizzare il brand di BadTaste.it, che a settembre compirà 15 anni. Parlare a così tante persone è una responsabilità, e con questa riorganizzazione il percorso che abbiamo avviato nel 2004 arriverà alla giusta sintesi per il contesto attuale: BadTaste.it è un grande sito dedicato all’intrattenimento, e con la nuova veste grafica le varie sezioni saranno di facile consultazione e i contenuti valorizzati nel modo giusto.

Questo processo durerà qualche giorno, i siti saranno consultabili senza interruzioni e non dovrebbero esserci problemi tecnici particolari ma vi chiediamo di avere pazienza nel caso ci fosse qualche piccolo inciampo. Nel frattempo vi ricordiamo che potete sostenere la nostra realtà diventando sottoscrittori: subscribe, be BAD!