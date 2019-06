tempo di lettura 2'

Bizzarre le vicende legate all’horrore di come sia diventato una sorta di mascotte della comunità LGBTQ+. Nel 2017 una strana anomalia nell’algoritmo di Netflix aveva inserito il film di Jennifer Kent nella categoria delle pellicole a tematica LGBTQ+, e con il tempo la stessa comunità LGBT ha adottato l’iconico personaggio del film come mascotte.

Ora in occasione del Pride Month Shout Factory (insieme a IFC Midnight) ha deciso di mettere in commercio una speciale edizione celebrativa del film in Blu-ray con una slipcover di cartoncino con la bandiera arcobaleno. Sono state realizzate solo 2500 copie di questa particolare edizione acquistabile solo tramite Shoutfactory.com. Una percentuale del ricavato delle vendite verrà donato al Los Angeles LGBT Center.

Qua sotto potete vedere la cover:

Questa la sinossi:

Sei anni dopo la morte violenta del marito, Amelia (Essie Davis) è ancora in lutto. Lotta per dare un’educazione al figlio ribelle di 6 anni, Samuel (Noah Wiseman), un figlio che non riesce proprio ad amare. I sogni di Samuel sono tormentati da un mostro che crede sia venuto per ucciderli entrambi. Quando l’inquietante libro di fiabe Babadook arriva in casa, Samuel è convinto che il Babadook sia la creatura che ha sempre sognato. Le sue allucinazioni diventano incontrollabili e il bambino sempre più imprevedibile e violento. Amelia, seriamente spaventata dal comportamento del figlio, è costretta a fargli assumere dei farmaci. Ma quando Amelia comincia a percepire una presenza sinistra intorno a lei, inizia ad insinuarsi nella sua mente il dubbio che la creatura su cui Samuel l’ha messa in guardia possa essere reale.

