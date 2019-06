tempo di lettura 2'

Rocketman e Bohemian Rhapsody hanno svariate cose in comune, ma, la più lampante è certamente

Il regista ha difatti diretto dall’inizio alla fine il “musical fantasy” dedicato alla vita di Elton John e ultimato i lavori di Bohemian Rhapsody dopo il licenziamento di Bryan Singer.

E durante la promozione stampa della pellicola uscita lo scorso 30 maggio, il filmmaker ha svelato che i due film potevano proporre un momento “crossover”:

C’era questa idea che mi è frullata in testa a un certo punto, relativa al momento in cui Elton è al ristorante con sua madre. Ho pensato che John Reid e Freddie potevano essere a un altro tavolo e si sarebbero potuti salutare. Sarebbe stato molto divertente, ma abbiamo deciso di evitare. Sarebbe stato un po’ troppo ammiccante e non è che ho intenzione di creare un Universo Cinematografico!

Chiaramente, oltre alle eventuali “magagne” in materia di fedeltà cronologica relativa alla vita delle due star, bisogna anche ricordare che il manager in questione è stato interpretato da due attori differenti nelle pellicole citate, due star apparse entrambe in Game of Thrones, ovvero Richard Madden e Aidan Gillen.

La regia è di Dexter Fletcher, mentre lo script è di Lee Hal. Alla produzione Matthew Vaughn e la sua Marv Films, insieme a John e a David Furnish. Nel cast, accanto a Egerton, troviamo Bryce Dallas Howard, Jamie Bell e Richard Madden.

Il film è arrivato nelle nostre sale il 30 maggio.

Diretto da Dexter Fletcher, Rocketman è un epico viaggio musicale nell’incredibile storia degli anni che hanno rivoluzionato la vita di Elton John.

Il film, ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Elton John e interpretato da Taron Egerton, segue la sorprendente avventura che ha visto il timido pianista prodigio Reginald Dwight diventare la superstar internazionale Elton John. Queste vicende, che sono state d’ispirazione per tanti, rappresentano una storia assolutamente universale: quella di un ragazzo

di provincia diventato una delle figure più iconiche della cultura pop.

ROCKETMAN vede nel cast anche Jamie Bell nei panni del paroliere di lunga data di Elton, Bernie Taupin, Richard Madden nel ruolo del primo manager di Elton, John Reid, e Bryce Dallas Howard nei panni della madre di Elton, Sheila Farebrother.

Il film è uscito il 30 maggio.