Sono iniziate oggi a Roma le riprese di, commedia on the road diretta da Alberto Ferrari (Tra Due Donne, La Terza Stella) con protagonistinei panni di quattro quarantenni che, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio avventuroso ed emozionante e per scoprire un segreto che potrebbe cambiare la vita a uno di loro.

La pellicola, interamente prodotta dalla Eagle Pictures, sarà girata in Lazio ed in Portogallo.

