In occasione delle Giornate Professionali di Sorrento, a dicembre, 01 Distribution ha annunciato di essere al lavoro su un adattamento cinematografico delle avventure di, il celebre fumetto nato nel 1962 dalle menti delle sorelle Angela e Licia Giussani e pubblicato da Astorina. Alla regia del film i Manetti Bros., con una sceneggiatura curata da Michelangelo La Neve e da Mario Gomboli (direttore di Astorina e curatore storico dei soggetti del fumetto).

Da allora si è saputo poco o nulla sul progetto, ma c’è da immaginare che tra poche settimane, durante Ciné di Riccione (le giornate professionali estive), 01 darà qualche informazione ufficiale su casting. Nell’attesa, negli ultimi giorni sono stati diffusi i nomi degli attori in lizza per le tre parti principali di Diabolik, Eva Kent e l’ispettore Ginko. Noi ci siamo informati attraverso fonti molto affidabili, e possiamo confermare che Luca Marinelli e Miriam Leone sono effettivamente prossimi a ottenere la parte di Diabolik ed Eva Kent, mentre non c’è ancora sicurezza sulla possibilità che Valerio Mastandrea interpreti Ginko.

Per quanto riguarda le location, una settimana fa Il Piccolo di Trieste ha rivelato che in autunno i Manetti gireranno le sequenze finali del film nella città friulana, tra la Stazione Marittima e il caveau della Fondazione CrT. Poche ore fa, invece, la Film Commission valdostana ha confermato che parte del film verrà girata anche nella Valle d’Aosta.

Il nuovo film dovrebbe arrivare nelle sale alla fine dell’anno prossimo, ma per qualcosa di ufficiale aspettiamo gli eventuali annunci di 01 Distribution a Riccione ai primi di luglio.

Ricordiamo che Diabolik è già arrivato al cinema nel 1968 con il film diretto dal leggendario Mario Bava. Accolto da un tiepido successo in Italia, tanto che De Laurentiis decise di non dare vita al seguito, il lungometraggio venne comunque apprezzato, soprattutto in Francia. Col tempo è diventato un piccolo grande cult omaggiato anche dal videoclip “Body Movin”, realizzato dai Beastie Boys per l’omonimo singolo.

