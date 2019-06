Con un budget di, l’ultimocon Jamie Lee Curtis ha incassato in tutto il mondo. Non sorprende, quindi, che in lavorazione ci sia un nuovo capitolo incentrato sulla storia di Laurie Strode.

Dopo gli ultimi indizi disseminati da Jason Blum, oggi arrivano notizie più consistenti da parte delle fonti di Collider. Stando al sito, il nuovo Halloween sarà girato dopo la festa dei lavoratori negli Stati Uniti a settembre e approderà nelle sale il 16 ottobre 2020, una data che era stata già fissata per un film senza titolo della Blumhouse.

Di ritorno ci sarà ovviamente Jamie Lee Curtis assieme a Judy Greer e a Andi Matichak, di nuovo nei panni di figlia e nipote di Laurie.

David Gordon Green, autore della sceneggiatura, dovrebbe tornare anche in cabina di regia visto che, come si suol dire, squadra che vince non si cambia.

Questa la sinossi ufficiale del film disponibile in home video:

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

In Italia il film è arrivato il 25 ottobre grazie a Universal Pictures.