Sono trascorsi ben 17 anni dall’uscita didi Danny Boyle e 12 da quella del sequel, diretto però da Juan Carlos Fresnadillo.

Ed è da svariati anni che le voci relative al terzo capitolo, 28 Mesi Dopo, compaiono online a… intermittenza.

Talvolta accade in maniera rassicurante, come quando nell’ottobre del 2015 Danny Boyle aveva ammesso di voler lavorare al sequel, altre volte in maniera decisamente opposta, come quando nel maggio sempre del 2015, il partner creativo del filmmaker, Alex Garland, aveva aggiornato in merito allo status dei diritti del franchise, al concept che aveva realizzato e al fatto di non voler essere ulteriormente coinvolto nel progetto per via del suo scarso amore per i seguiti.

In una nuova intervista rilasciata durante la promozione stampa di Yesterday, Danny Boyle è tornato a discutere della pellicola rivelando che lui e Garland hanno una “splendida idea” per 28 Mesi Dopo.

Alex Garland e io abbiamo una meravigliosa idea per la terza parte, è proprio valida. Il primo film ha portato a una specie di rinnovato interesse verso i drammi a base di zombi pur senza riferirsi a nessuna pellicola in specifico. E per questo non pare affatto stantio. Ora [Garland, ndr] è concentrato sul suo nuovo lavoro da regista quindi è tutto in sospeso, ma è davvero uno di quei contesti in cui “non si sa mai”.

