Sono anni che si parla di un nuovo film dedicato a. L’ultimo aggiornamento era arrivato a ottobre 2018: dopo l’addio dinel 2015, la Fox aveva ingaggiatoper dirigere la pellicola, ma poi la cosa è caduta nel dimenticatoio.

Ora, dopo l’acquisizione da parte della Disney, la Fox ci riprova mettendo in cabina di comando nientemeno che Taika Waititi, questa volta per sviluppare un film d’animazione tratto dai fumetti del 1934 creati da Alex Raymond.

Deadline segnala che la Fox vorrebbe incaricare Waititi di scrivere e dirigere il film, anche se dal suo team si precisa che è troppo presto per parlare di ruoli specifici oltre alla supervisione del progetto.

Il regista di Thor: Ragnarok è molto impegnato: dopo lavorato alla prima stagione di What We Do in the Shadows, ha diretto il film Jojo Rabbit e un episodio della serie di Star Wars The Mandalorian, entrambi in uscita quest’autunno. Ora è al lavoro sull’adattamento live-action di Akira, mentre per diverso tempo ha sviluppato un film d’animazione in stop-motion incentrato sullo scimpanzé di Michael Jackson per Netflix, per poi abbandonare il progetto.

