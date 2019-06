, in un’intervista rilasciata al Radio Times (via The Guardian ) in cui ha parlato anche delle sue condizioni di salute (l’attrice, classe 1934, sta perdendo la vista, non può più guidare e ha bisogno di assistenza nella lettura di libri e copioni), ha pubblicamente espresso il proprio dispiacere per la “damnatio memoriae” dei lavori di, i nomi forse più eclatanti fra quelli travolti dal ciclone #MeToo.

La star, premettendo la doverosa condanna verso il comportamento privato dei due, ha ammesso di trovare ingiusto negare quanto i due hanno comunque fatto in ambito artistico:

Ma che razza di agonia è mai questa? Vogliamo davvero negare quello che [Kevin Spacey, ndr.] ha fatto in dieci anni di direzione artistica all’Old Vic, quanto sia stato memorabile nei suoi film? Vogliamo smettere di vedere i film prodotti da Harvey? Non si può cancellare il talento di una persona. Dovremmo smettere di ammirare i quadri di Caravaggio, che era un assassino. Dovremo mettere una pietra sopra a Noël Coward [accusato di comportamento sessuale predatorio, ndr.]

Judi Dench attribuisce proprio ad Harvey Weinstein molto del suo successo, mentre Kevin Spacey le è stato molto vicino dopo la morte di suo marito Michael Williams avvenuta nel 2001.

