Un altro forfait, dopo la Warner Bros., per la Sala H di quest’anno al Comic-Con di San Diego 2019. HNNEntertainment riporta infatti che lanon terrà alcuna conferenza relativa ai prossimi progetti in cantiere, anche se potrebbe comunque avere una certa presenza alla fiera attraverso banner promozionali o altro.

Si tratta di una mossa ragionevole alla luce dell’acquisizione da parte della Disney, anche se va detto che la convention sarebbe stata un ottimo trampolino di lancio per film come The King’s Man, New Mutants o il film d’azione con Ryan Reynolds Free Guy.

La 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio.