Nelle settimane scorse potreste aver visto girare su internet una foto che sommava tutte le durate dei film dell’, Spider-Man: Far From Home incluso. Uno scatto che mostrava un risultato finale alquanto sorprendente e, scondo molti, non casuale: 3000 minuti di minutaggio complessivo per tutti i film della divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Il numero in questione, il 3000, è diventato celebre grazie alla battuta fatta da Morgan Stark a suo padre in un tenero passaggio di Avengers: Endgame ed è stato impiegato più volte nella promozione del blockbuster. Di recente è stato “avvistato” anche sul poster che verrà regalato ai fan in alcune sale selezionate che proporranno la nuova release della pellicola.

Look at the total run time for all the MCU movies. “I love you 3000”. Can’t cope… #AvengersEndgame pic.twitter.com/A6nj6bGaNd — Ash (@AshBoio) May 2, 2019

Ora che il minutaggio di Spider-Man: Far From Home è stato rivelato (è effettivamente di 129 minuti secondo IMDB) la somma viene confermata. Grossomodo. Già perché i dati ufficiali sulla durata dei vari film possono avere delle leggere discrepanze.

Prendiamo, ad esempio, Iron Man 3.

Secondo IMDB dura 130 minuti, secondo Wikipedia 131 e, secondo la fascetta del Blu-ray… 135 (per questioni di framerate).

A seguire ecco anche il calcolo fatto da una nostra lettrice con le durate segnalate da IMDB aggiornate fino ad Avengers: Endgame in cui, rispetto al post virale, si nota una discrepanza di 4 minuti.

Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i tre attori insieme per un progetto? Ditecelo nei commenti!