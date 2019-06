, l’atteso spin-off della saga con protagonisti Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba, è il protagonista della cover story del nuovo numero di Entertainment Weekly.

Il magazine ha anche dedicato un corposo servizio fotografico alle tre star del blockbuster, scatti che sono poi stati diffusi su Instagram dallo stesso The Rock.

Trovate tutto qua sotto!

Il film arriverà nelle sale italiane l’8 agosto (una settimana dopo quella statunitense).

Questa la sinossi:

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs (Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese, c’è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre – ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell’MI6 (Vanessa Kirby, The Crown), nonché sorella di Shaw – i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l’unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

Hobbs & Shaw spalanca una nuova porta nell’universo Fast & Furious, trascinando l’azione per tutto il mondo, da Los Angeles a Londra passando per le tossiche e desolate terre di Chernobyl fino alla lussureggiante meraviglia delle isole Samoa.