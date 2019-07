Fidelio.

Vulture ha pubblicato un articolo di Bilge Ebiri che, per gli amanti del cinema di Stanley Kubrick e della settima arte in generale, è, come direbbero gli americani, un “must read”, una lettura obbligata.

Intitolato “An Oral History of an Orgy Staging that scene from Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick’s divisive final film” è tutto focalizzato su una delle scene più iconiche dell’ultimo, e divisivo film, realizzato dal leggendario filmmaker. Nel pezzo vengono proposti gli interventi di chi ha avuto modo di lavorare all’elaborata, onirica e inquietante scena: l’assistente alla regia Brian Cook, il coreografo Yolande Snaith e il compositore Jocelyn Pook. Una delle rivelazioni più interessanti, arriva però dallo storico assistente di Kubrick, quel Leon Vitali già Lord Bullingdon in “Barry Lyndon”.

La Donna Mascherata sacrificatasi al posto di Bill Harford nel momento in cui lo Ierofante Rosso scopre che l’uomo conosce solo la parola d’ordine per entrare nella casa, ma non quella per partecipare attivamente nelle singolari attività che si svolgono al suo interno, era interpretata da Abigail Good, ma ridoppiata da un’attrice decisamente in ascesa al tempo: Cate Blanchett.

Spiega Vitali:

Era Cate Blanchett! Volevamo qualcosa di caldo e sensuale, ma che, allo stesso tempo, potesse anche essere parte di un rituale. Stanley aveva parlato del dover trovare questa voce con le qualità di cui avevamo bisogno. Dopo la sua morte, stavo cercando la persona giusta. E sono stati Tom e Nicole che hanno avuto l’idea di Cate. All’epoca si trovava in Inghilterra e così è venuta a Pinewood per registrare le sue battute.

Abigal Good ha raccontato a Vulture che, durante la lavorazione dell’orgia, si domandava proprio se la sua voce sarebbe effettivamente finita nella versione finale. Dubbio sorto come conseguenza alla sostanziale assenza di accento americano nella sua inflessione. L’attrice spiega di non provare alcun tipo di risentimento per la scelta fatta in post-produzione e, anzi, ricorda con estrema gioia l’esperienza avuta con l’ultimo film girato da Kubrick prima della sua morte:

Quando tutte le altre ragazze se ne andavano, io mi ritrovavo in una posizione straordinaria che prevedeva il lavoro con due straordinari artisti. Ero sul set con Tom e Stanley, ed eravamo impegnati nelle nostre cose. Stanley chiedeva spesso la mia opinione. Io e Tom siamo stati fra le ultime persone che lui ha ripreso.

La Donna Mascherata è stata spesso sovrapposta a Mandy, la prostituta interpretata da Julienne Davis con la quale il personaggio di Tom Cruise ha un breve incontro (e che nella scena dell’orgia è una delle tante donne mascherate). Questione che, al tempo dell’uscita della pellicola, aveva suscitato una certa confusione, data l’ossessione per la segretezza di Stanley Kubrick e la querelle fra le due.

Come i più attenti ricorderanno, il dubbio venne risolto anche esaminando i… peli pubici delle due.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!