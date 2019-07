si unisce alla lista degli ospiti del Comic-Con di San Diego. Il produttore disarà con il regista del film André Øvredal per una Masterclass sulla narrazione horror.

I due mostreranno al pubblico come hanno adattato il materiale iconico e spaventoso presente nella serie di libri di Stephen Gammell per il grande schermo.

L’appuntamento è fissato a sabato 20 luglio anche se un orario non è stato definito.

La 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio.

Nel cast di Stories to Tell in the Dark troviamo Michael Garza (Wayward Pines), Austin Abrams (The Americans), Dean Norris (Breaking Bad), Gil Bellows (Patriot), Lorraine Toussaint (Into the Badlands) Gabriel Rush (Grand Budapest Hotel), Austin Zajur (Kidding), Natalie Ganzhorn e Zoe Coletti (Annie).

Zoe Colletti sarà la protagonista e interpreterà Stella Michaels, una giovane ragazza tormentata dalla scomparsa della madre nella notte di Halloween. La ragazza sospetta che suo padre sappia più di quanto voglia dire. Anni dopo, Stella e i suoi amici vengono coinvolti in uno scherzo di Halloween che finisce molto male. Sarà colpa loro o di uno spirito vendicativo che utilizza le sue storie spaventose per perseguitare i teenager quando iniziano a indagare sulla scomparsa di numerosi bambini?

