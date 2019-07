Già lo scorso marzo,ha rilasciato un’intervista a USWeekly durante la quale ha ammesso che parteciperebbe volentieri a un sequel di

Nella commedia del 2004 diretta da Keenen Ivory Wayans con Marlon Wayans e Shawn Wayans ha interpretato il giocatore di basket professionista Latrell Spencer.

L’attore di Brooklyn 99, durante l’Andy Cohen’s “Watch What Happens Next” (via EW) ha dichiarato ora che il seguito è effettivamente in arrivo:

Mi sono recentemente visto con Shawn Wayans e mi ha detto “Amico, lo stiamo facendo e stiamo lavorando affinché si metta in moto. Mi sto tenendo in forma da 15 anni per poter fare White Chicks 2. Vi prego, vi prego!