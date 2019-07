Comic-Con 2019 | Terminator, It: Capitolo Due, Queste Oscure Materie nel programma dei primi due giorni

Come da tradizione, a due settimane dall’inizio del Comic-Con di San Diego, è online il programma dei primi due giorni:si terrà la serata anteprime, la cosiddetta preview night, mentresi partirà ufficialmente con i panel.

Come già annunciato da diverso tempo, il 17 luglio si terrà la terza edizione di ScareDiego, una notte tutta dedicata al cinema horror targato New Line Cinema, che solitamente si tiene al di fuori del centro congressi. Andy Muschietti approfitterà dell’occasione per presentare It – Capitolo Due. Ci saranno sorprese? Attori del cast? James McAvoy sarà a San Diego per altri impegni, perciò è possibile che faccia un’improvvisata.

Ulteriori anteprime, questa volta nella Ballroom 20 del Convention Center, saranno dedicate agli episodi di serie tv come Pennyworth, Batwoman, The 100, Rooster Teeth.

Giovedì 18 luglio ad aprire le danze ci sarà la Paramount con Terminator: Destino Oscuro, il film di Tim Miller prodotto da James Cameron che si pone come sequel diretto dei primi due Terminator. In Sala H approderanno per l’occasione Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta oltre al regista Tim Miller. Gli spettatori potranno vedere nuove scene dal film in arrivo a ottobre nei cinema.

A seguire, un panel dedicato al 20° anniversario di Batman of the Future, Marvel Games (in cui si parlerà di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Marvel’s Iron Man VR e Marvel’s Avengers), una conferenza tutta dedicata a Agents of S.H.I.E.L.D. con la presenza del cast al completo composto da Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley e Jeff Ward.

In chiusura Queste Oscure Materie, la serie tv BBC tratta dal romanzo di Philip Pullman con la presenza di Dafne Keen, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda e Ruth Wilson.

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO



Orario da definire – New Line Cinema’s “ScareDiego”

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

11:00 | Terminator: Destino Oscuro (20.00 ore italiane)

(20.00 ore italiane) 12:15 | 20° Anniversario Batman of the Future (21.15 ore italiane)

(21.15 ore italiane) 13:30 | Marvel Games (22.30 ore italiane)

(22.30 ore italiane) 15.30 | Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D . (00.30 ore italiane)

. (00.30 ore italiane) 16.45 | Queste Oscure Materie (01.45 ore italiane)

L’intero programma è consultabile cliccando qui.

La 50° edizione del Comic-Con di San Diego si terrà dal 17 al 21 luglio. Come ogni anno Badtaste.it sarà presente per fornirvi costanti aggiornamenti e notizie direttamente sul posto.

Vi ricordiamo che se volete sostenerci potete farlo diventando nostri sottoscrittori.