Sempre tramite VERO il registaci offre uno sguardo ad un nuovo artwork di, o meglio, di una scena mai realizzata.

Come sappiamo sarebbe dovuto essere Darkseid il villain principale del lungometraggio. E nell’artwork in questione ci mostra un giovane Darkseid (o Uxas) inserito nell’epica scena di apertura che coinvolgeva Atlantidei, Umani e a Amazzoni.

Lo potete vedere qua sotto:

ZACK SNYDER UNLEASHED UXAS FULL LOOK ON VERO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/leoMUUMj34 — DCU Movie Page #ReleaseTheSnyderCut (@dcumoviepage) July 3, 2019

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

