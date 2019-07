è conosciuto ad oggi nell’Universo Cinematografico Marvel per aver interpretato Sam Wilson, AKA. Tuttavia l’attore aveva inizialmente fatto il provino con i Marvel Studios per un ruolo ben diverso.

Grazie ad un nuovo report di Men’s Health sappiamo ora che Mackie aveva inizialmente sostenuto un provino per vestire i panni del Mandarino in Iron Man 3. La parte è poi andata a Ben Kingsley, ma il suo screen test lo ha comunque fatto notare dalle menti creative Marvel come Joe Russo e il produttore Nate Moore. Così è stato scelto per il ruolo di Falcon in Captain America: the Winter Soldier: “Ha carisma, ma anche la capacità di trasmettere integrità in una maniera che solo pochi attori posseggono”, ha dichiarato Joe Russo, “E c’è un notevole livello di fiducia tra lui e il pubblico”.

L’attore ha scoperto circa due mesi prime dell’inizio delle riprese di the Winter Soldier che avrebbe rivestito il ruolo di Sam Wilson.

