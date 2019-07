A distanza di oltre un anno dalla cancellazione di ecco tutti i dettagli ), i fan dipossono aggrapparsi a una flebile speranza.

E possono farlo grazie alle parole del creatore della saga, ovvero Sam Raimi.

Il leggendario filmmaker ha difatti rivelato a BloodyDisgusting a margine degli impegni stampa per Crawl che sta sviluppando alcune idee per un nuovo Evil Dead insieme ai sodali Bruce Campbell e Rob Tapert.

Mi piacerebbe farne un altro. Non penso che ci sia la TV nel suo futuro, ma ne stiamo parlando – Bruce, Rob e io – e abbiamo una, due strade da percorrere per il nuovo film. Ci piacerebbe farne un altro e infatti ci stiamo dedicando allo sviluppo di alcune idee.

Quello che non è chiaro, e che Raimi ovviamente non ha specificato, è se si tratterà di un film inserito nella storyline di Ash (anche se Bruce Campbell ha ormai salutato il personaggio, a Hollywood mai dire mai) o in quella del film di Fede Alvarez. Il regista ha difatti spiegato circa il lungometraggio del 2013:

Penso che faccia parte dell’universo di Evil Dead, ma che non faccia parte della storyline di Bruce.

Aggiungendo:

Sarei contentissimo se Bruce cambiasse idea sul suo “pensionamento” e decidesse di tornare per un film ambientato nella linea narrativa degli originali. Ma in caso negativo, sarei ben lieto di rilavorare con Fede Alvarez… solo che ora è diventato un pezzo più grosso di quanto non fosse in precedenza. Ha successo, è un artista molto richiesto e magari potrebbe non volerlo fare. Ma c’è anche una terza possibilità, di cui stiamo discutendo ora come ora. Penso che nei prossimi sei mesi, potreste vedere un po’ di movimenti intorno a un film di La Casa.

Non ci resta che metterci seduti su una poltrona, con un buon brandy e il nostro fidato grimorio a farci compagnia, in attesa delle notizie promesse da Sam Raimi.