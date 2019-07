Non saràa dirigere il terzo episodio del franchise dicome nel caso dei primi due capitoli, ma da, il regista di Rocketman.

Da lunghissimo tempo in fase di gestazione a causa degli impegni del suo protagonista, il film non uscirà più a Natale 2020 come inizialmente programmato, ma il 22 dicembre 2021, nel decennale dall’uscita di Sherlock Holmes: Gioco di Ombre.

Nel cast – come riportato da Variety – torneranno Robert Downey Jr. e Jude Law. Chris Brancato si occuperà della sceneggiatura mentre Susan Downey, Joel Silver e Lionel Wigram figureranno ancora una volta come produttori.

Non è chiaro per il momento il motivo del forfait di Ritchie: il regista è al momento al lavoro sulla post-produzione del suo ultimo progetto The Gentlemen.

Aggiornamento – Deadline precisa che l’accordo non è del tutto definitivo, ma dovrebbe essere praticamente fatta.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!