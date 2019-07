L’ironica faida frava avanti ormai da anni.

E tutti noi siamo felicissimi e felicissime della cosa perché i due regalano sempre delle perle.

L’ultima, in ordine di tempo, arriva dall’Instagram dell’ex interprete di Wolverine.

L’attore australiano ha postato la foto di un camion della Aviation American Gin, la distilleria di cui Reynolds è azionista e uomo immagine, trainato da un carro attrezzi. Non si capisce se per via di un danno o per un divieto di sosta.

L’immagine, che trovate qua sotto, è accompagnata dal testo “Non sarebbe potuta accadere a una persona migliore”

