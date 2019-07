Come da ormai molti anni, anche per il 2019seguirà da vicino il Comic-Con di San Diego che si terrà nella città californiana dal. Per l’ottavo anno consecutivo parteciperemo alla convention per fornirvi costanti aggiornamenti e notizie direttamente sul posto.

Il 2019 segna una ricorrenza molto importante: sono passati ben 50 anni, infatti, dalla fondazione della fiera dedicata al mondo dell’intrattenimento e alla cultura popolare.

La prima edizione si svolse nel 1970 nel seminterrato dell’U.S. Grant Hotel nel centro città a San Diego alla presenza di circa 300 persone. Con il tempo la manifestazione è cresciuta sempre di più fino ad acquisire i caratteri che la contraddistinguono come uno degli eventi più importanti dell’anno.

Il Comic-Con ormai da anni non si svolge più solo ed esclusivamente al Centro Congressi, ma si estende in tutta la città, occupando spazi anche in alberghi come l’Hilton, il Marriott, il Grand Hyatt, l’hotel Omni, il teatro Spreckels, lo stadio Petco Park, la marina dietro al Centro Congressi e l’intero quartiere di Gaslamp. Tutte queste aree vengono infatti sommerse da appassionati di tutte le età, il cui numero negli ultimi dieci anni è salito a una media di 130mila persone.

Saremo a San Diego già dalla mattina del 16 luglio (in Italia sarà tardo pomeriggio), perciò inizieremo sin da subito a raccontarvi la nostra esperienza condividendo con voi ogni istante sui nostri social come Instagram, Twitter e Facebook utilizzando il nostro hashtag #SDCCBAD. Ci attendono lunghe code (come da tradizione) e avremo bisogno del vostro supporto, perciò non esitate a interagire con noi!

I momenti più attesi

Anche quest’anno, per ovvie ragioni, seguiremo tutto ciò che sarà presentato in Sala H. Nonostante l’assenza di molte compagnie e case di distribuzione il programma di quest’anno è molto pieno sia sul fronte cinematografico che televisivo. Ma andiamo con ordine.

Mercoledì 17 luglio si partirà con il botto con la terza edizione di ScareDiego, una notte tutta dedicata al cinema horror targato New Line Cinema. Andy Muschietti approfitterà dell’occasione per presentare It – Capitolo Due. Le prime scene del film le abbiamo viste all’edizione del Comic-Con dell’anno scorso, perciò ci aspettiamo del materiale decisamente più corposo. Una previsione su cosa sarà mostrato? Il nuovo trailer (che arriverà online) e alcune sequenze dal film (che invece resteranno “private”).

Giovedì 18 luglio ad aprire le danze ci sarà la Paramount con Terminator: Destino Oscuro, il film di Tim Miller prodotto da James Cameron che si pone come sequel diretto dei primi due Terminator. In Sala H approderanno per l’occasione Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna e Diego Boneta. Dopo il primo teaser trailer è ora di un trailer nuovo di zecca che fornisca uno sguardo più approfondito alla storia e all’atmosfera del nuovo capitolo.

Attendiamo poi particolarmente, sempre in Sala H, la presentazione di Queste Oscure Materie, la serie tv BBC tratta dal romanzo di Philip Pullman con la presenza di Dafne Keen, James McAvoy, Lin-Manuel Miranda e Ruth Wilson. Il film arrivato nei cinema qualche anno fa è stata un’occasione sprecata visto il materiale di partenza, perciò confidiamo nel nuovo progetto. Anche in questo caso, la presentazione di nuove sequenze dalla serie è praticamente certa!

Venerdì 20 luglio sarà una giornata particolarmente intensa visto che si aprirà due panel con gli sceneggiatori e i registi di Avengers: Endgame. Si parlerà tanto del film arrivato in Italia lo scorso aprile ma anche dei prossimi impegni di Anthony e Joe Russo: qualcosa ci dice che in cantiere c’è una sorpresa da parte dei due fratelli per tutti gli spettatori: magari annunceranno il cast del loro prossimo film? Il panel dopo tutto si concentrerà anche sulla casa di produzione fondata dai due (la AGBO), perciò potrebbe non essere collegato al mondo Marvel.

Curiosità a mille, poi, per The Witcher, la nuova serie Netflix: dopo le immagini arrivate online nei giorni scorsi qualcosa ci dice che il pubblico della Sala H (e probabilmente in seguito anche quello online) sarà stuzzicato con un primo trailer. In chiusura della giornata, poi, il panel dedicato all’ultima stagione del Trono di Spade, un vero e proprio addio finale alla presenza di Jacob Anderson, John Bradley, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Nathalie Emmanuel, Iain Glen, Conleth Hill, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright oltre al regista di alcuni episodi della serie Miguel Sapochnik.

Sabato 20 luglio sarà con tutta probabilità la giornata più difficile per accaparrarsi un posto in Sala H (noi ce la metteremo tutta). CBS All Access aprirà le danze con un corposo panel tutto dedicato a Star Trek. Si parlerà di Star Trek: Discovery ma innanzitutto e soprattutto di Star Trek: Picard, che come sapete vedrà il ritorno di Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard.

Il momento più “succoso” arriverà nel pomeriggio, quando i Marvel Studios terranno una presentazione di ben 90 minuti sul futuro del loro Universo Cinematografico (e magari di quello streaming). Dopo l’assenza dell’anno scorso, il ritorno della Casa delle Idee a San Diego dovrebbe garantire una bella dose di annunci e di…sorprese.

Per la 50° edizione del Comic-Con di San Diego i nostri inviati saranno 3: Mirko D’Alessio e Angelica Arfini seguiranno gli eventi cinematografici e in generale la programmazione della Sala H; Teresa Soldani, qui al suo nono Comic-Con, sarà invece tra la Ballroom 20, la sala dove tradizionalmente si tengono i panel per le serie televisive, e la Indigo Ballroom.

Seguiremo i panel con aggiornamenti dal vivo sull’account twitter di @Badtaste (ma anche qui sul sito) e su quello di @Badtv; immagini, video e aggiornamenti vari li troverete poi a raffica su Instagram e poi anche su Facebook (dove faremo, quando possibile, delle dirette).

