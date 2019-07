La Funko ha diffuso in rete delle immagini relative ad alcune nuove interessanti figure della linea POP! che saranno disponibili per l’acquisto nei prossimi mesi.

Le figure in questione hanno un unico fil rouge: Tom Hanks. I prodotti infatti sono dedicate ai personaggi interpretati dall’attore in Cast Away e in Forrest Gump.

Chuck Noland con Wilson (da Cast Away) e due versione di Forrest da Forrest Gump (queste ultime disponibili al Comic-Con di San Diego). Ecco le immagini:

FONTE: CB