La Hasbro ha diffuso in rete numerose immagini di una nuova action figure dedicata al mondo dei, la più grande mai realizzata dell’intero franchise.

Stiamo parlando di Transformers: War for Cybertron Unicron. Il personaggio di Unicorn ha fatto il suo debutto in Transformers: The Movie del 1986 ed è essenzialmente un Transformers di dimensioni planetarie in grado di consumare interi mondi. L’articolo è alto oltre 27″ e possiede più di 50 punti di articolazione. Nella sua modalità pianeta misura 30″ di diametro.

Transformers: War for Cybertron Unicron avrà un costo di $ 574,99 e sarà disponibile per l’acquisto da inizio 2021.

Potete vedere le immagini del prodotto qua sotto:

