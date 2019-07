Nel 2009 faceva il suo debutto nelle sale Drag Me to Hell, horror scritto e diretto da Sam Raimi. Il film non ha generato un sequel, anche se alcuni fan non hanno ma smesso di chiederne uno.

Parlando con Bloody Disgusting Raimi ha discusso proprio di questa possibilità:

Oh beh, se qualcuno avesse una buona storia. Io non ne ho una perché nella mia mente quel personaggio è stato ucciso, o peggio. Quindi non avrei saputo continuare con un sequel. Solitamente per me rimane un personaggio, come ad esempio Bruce Campbell, qualcuno a cui sono interessato, o con un concept che necessita di essere continuato. Ma questo è un finale davvero definitivo, tanto che nella mia mente non sapevo davvero da dove iniziare per un eventuale sequel.

Vi piacerebbe vedere un sequel del film? Ditecelo nei commenti!