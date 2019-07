Sul sito ufficiale del franchise di Neon Genesis Evangelion è stato annunciato che Evangelion: 3.0+1.0 (Shin Evangelion Gekijo-ban :||), il nuovo film della tetralogia di Rebuild of Evangelion, prodotta dallo Studio Khara, uscirà nei cinema giapponesi a giugno 2020.

Un nuovo trailer è stato proiettato in alcuni cinema giapponesi, ma i fan dovranno attendere ancora un po’ prima di poterlo vedere online. L’annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine promozionale, che vedete qua fianco.

Lo scorso 6 luglio, in occasione del Japan Expo di Parigi, sono stati trasmessi i primi dieci minuti e quaranta secondi del lungometraggio animato. Il video è stato poi proposto anche all’Anime Expo di Los Angeles, a Shangai, durante un evento dedicato al franchise presso il distretto di Jing’an, e in sei altre città in Giappone.

I primi tre episodi della tetralogia – Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance ed Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo – sono usciti rispettivamente nel 2007, nel 2009 e nel 2012.

Vi ricordiamo che l’anime Neon Genesis Evangelion è disponibile su Netflix, ma, dopo le polemiche per l’adattamento curato da Gualtiero Cannarsi, Netflix ha annunciato che provvederà a far ridoppiare gli episodi.

Fonte: Anime News Network