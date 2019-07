si farà? Sembra di sì, almeno questa è la speranza di Vin Diesel , che ha pubblicato su Instagram il primo aggiornamento concreto sul progetto dopo anni di silenzio.

L’attore ha infatti condiviso un video della sceneggiatura completa del film scritta da David Twohy e ricevuta da Diesel come regalo di compleanno:

La copertina recita una battuta del film:

Ricordiamo che il primo film della saga, Pitch Black, è uscito quasi vent’anni fa nel 2000. La pellicola lanciò Diesel e fu realizzata in collaborazione con Twohy. Nel 2004 uscì Le Cronache di Riddick, seguito nel 2013 dal terzo episodio, Riddick. Sin dall’anno successivo si iniziò a parlare di un quarto film, con la Universal a disposizione per realizzarlo. Da allora però non si è più parlato di nulla. Non si sa molto sulla trama, salvo che dovrebbe focalizzarsi sulle origini di Riddick.

