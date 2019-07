tornerà al cinema in un nuovo cinecomic interpretato da premio Oscar, come annunciato al Comic-Con di San Diego nei giorni scorsi. Un già rodato membro dell’UCM si è detto entusiasta di questa scelta di casting, ovvero, AKA Star-Lord in Guardiani della Galassia.

Parlando con Variety l’attore ha dichiarato:

Oh mio dio, non vedo l’ora di vedere Blade. Sono un grande fan dell’originale [con Wesley Snipes]. Quando ho sentito che Mahershala Ali avrebbe fatto Blade ero tipo “Oh mio dio devo vederlo!”.

Blade tuttavia non è l’unico progetto per cui Pratt è rimasto entusiasta. L’attore ha lodato anche gli altri progetti dei Marvel Studios, tra cui una serie di Disney+:

Tutte le cose annunciate di Disney+ sembrano davvero fantastiche. Voglio vedere Anthony [Mackie] in ‘The Falcon and the Winter Soldier.’ Ed anche il film di Scarlet [Black Widow]. Sono davvero eccitato per tutto quanto.

Blade, mezzo vampiro e mezzo umano, è stato creato nel 1973 da Marv Wolfman e Gene Colan. Snipes ha interpretato l’eroe in tre film tra la fine degli anni novanta e i primi duemila.

Non sappiamo nulla sul reboot, se non che farà parte della Fase 5 dell’UCM.