Con un post e un articolo postati suk, la Lucky Red ha risposto alle polemiche riguardanti gli adattamenti di Gualtiero Cannarsi dei film dello Studio Ghibli.

Il tutto si è recentemente riatteso in seguito al ben noto ridoppiaggio di Neon Genesis Evangelion curato da Gualtiero Cannarsi, poi rimosso da Netflix.

Nel testo diffuso su Facebook si legge:

Qualcuno ha pensato che non volessimo rispondere o che questa pagina fosse gestita da un fantasma. Niente di più falso. Facciamo cinema in Italia da 32 anni e trattiamo film Ghibli da 15 anni, abbiamo ritenuto che prenderci qualche settimana per leggere, riflettere, analizzare fosse più che dovuto. Per comprendere e approfondire, senza cavalcare polemiche innescate da altri. In questo tempo abbiamo raggruppato i temi più frequenti, per dare risposta a domande comuni e confutare un po’ di inesattezze e false informazioni.

Nell’articolo, che trovate integralmente qua, si dà risposta ad alcune domande:

Quanti titoli sono stati adattati da Gualtiero Cannarsi?

Tutti, rinnovando di volta in volta la collaborazione, sempre previa approvazione da parte dello Studio Ghibli.

Per Mary e il fiore della strega, di Hiromasa Yonebayashi, invece, di concerto con Studio Ponoc, si è optato per un altro direttore del doppiaggio.

Gualtiero Cannarsi ha avuto contatti diretti con Studio Ghibli?

Certo. Per tutti i film Gualtiero Cannarsi ha lavorato a stretto contatto con Studio Ghibli, che ha approvato ogni singola fase del lavoro: dalla traduzione dei dialoghi alla scelta delle voci.

Studio Ghibli ha mai manifestato perplessità sull’operato di Gualtiero Cannarsi?

No, non è mai accaduto. Hanno sempre apprezzato e rispettato il lavoro di Cannarsi.

Lucky Red e Studio Ghibli procederanno ad un nuovo adattamento dei titoli distribuiti?

Come già ampiamente chiarito, scegliere Gualtiero Cannarsi per gli adattamenti dei film Ghibli è stata una scelta che Lucky Red ha assunto in completo accordo con Studio Ghibli, pertanto tale decisione non verrà messa in discussione.

Lucky Red è dispiaciuta che il risultato non venga apprezzato da tutti gli utenti. D’altra parte il successo e il favore ricevuto in questi anni distribuendo il catalogo Ghibli in Italia, e dando ad esso una visibilità straordinaria, conforta l’azienda sul fatto che esista una grandissima schiera di sostenitori del proprio lavoro.