L'account ufficiale del film ha diffuso in rete tre nuovi motion poster dedicati alle tre protagoniste di diretto da

La pellicola, scritta da Doug Miro e Carlo Bernard (Narcos), vede nel cast Kristen Stewart, Naomi Scott (Aladdin) ed Ella Balinska (Midsomer Murders); la regista interpreterà anche Bosley. Accanto a loro Patrick Stewart, che sarà un altro Bosley, Noah Centineo, Luis Gerardo Méndez, Sam Claflin e Djimon Hounsou.

Il reboot prenderà le stesse premesse della saga cinematografica originale (basata a sua volta sulla serie tv) e le trasferirà su una scala più globale: la Townsend Agency infatti sarà un servizio d’intelligence e sicurezza attivo in tutto il mondo, con squadre sparse per il globo. Il film sarà dedicato solo a una di queste e a una nuova generazione di angeli.

Il film arriverà il 15 novembre nelle sale americane (qui potete vedere il trailer italiano). Trovate i poster qua sotto:

Ecco tutte le informazioni su Charlie’s Angels

Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska lavorano per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

