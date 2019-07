Si è chiusa da pochi giorni l’edizione 2019 del Comic-Con di San Diego che Badtaste.it ha seguito da vicino anche quest’anno, ma è già il momento di scoprire le date del 2020.

Sul sito ufficiale sono apparsi i primi dettagli sulla prossima edizione che l’anno venturo si terrà dal 23 al 26 luglio (con serata anteprime il 22 luglio). Dopo il rinnovo del contratto il luogo che ospiterà l’evento sarà sempre il centro congressi di San Diego.

Dopo il forfait di quest’anno (ad eccezione della parentesi It: Capitolo Due), c’è già attesa per il ritorno in Sala H della Warner Bros. che potrebbe approfittare dell’occasione per presentare The Batman e il nuovo Suicide Squad di James Gunn: si tratterebbe degli unici “papabili” per il Comic-Con di San Diego 2020 visto che per il prossimo luglio saranno già usciti Birds of Prey e Wonder Woman 1984.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!