La California Film Comission ha annunciato i dieci film che riceveranno sgravi fiscali attraverso il tax credit, e il nome più altisonante è senza dubbio quello di, che riceverà finanziamenti per quasi 21 milioni di dollari.

Secondo quanto riporta Deadline, la cifra stanziata per il terzo film della saga, che debutterà a dicembre del 2021, è quasi da record. La Warner Bros. si è aggiudicata sgravi anche per altri due film: King Richard (7.4 milioni di dollari) e Little Shop of Horrors (9.6 milioni di dollari), mentre la Universal ha ottenuto il tax credit per La Notte del Giudizio 5 (6.4 milioni di dollari, in pratica gran parte del budget del film Blumhouse). I finanziamenti si dividono equamente tra progetti indipendenti e non indipendenti, e hanno come scopo quello di favorire la creazione di posti di lavoro nel settore cinematografico in California. Negli ultimi vent’anni, infatti, la maggior parte degli studios cinematografici e televisivi hanno spostato le proprie produzioni in stati come Michigan, Georgia, New Mexico o in Canada, attirati ovviamente dagli sgravi.

Si stima che per girare Sherlock Holmes 3, diretto da Dexter Fletcher, nella zona di Los Angeles la Warner Bros spenderà circa 106.8 milioni di dollari – il secondo maggiore investimento degli ultimi cinque anni dopo i 118 milioni di Captain Marvel (che ricevette 20.7 milioni di dollari in tax credit due anni fa). I tax credit più alti riconosciuti negli ultimi anni sono stati rispettivamente i 22.4 milioni di Bumblebee e i 21.8 milioni del sequel di Space Jam.