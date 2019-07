L’anno prossimo, il franchisecelebrerà il suo ventesimo anniversario portando al Cinema un nuovo film:

La storia sarà ambientata qualche anno dopo gli eventi narrati in Digimon Adventure tri e rappresenterà l’occasione per salutare i Digi-prescelti originali, ma non solo: è stato infatti annunciato che non saranno gli unici personaggi a fare ritorno.

Sul sito ufficiale dedicato al film animato sono stati inoltre rivelati i character design di alcuni protagonisti di Digimon Adventure 02 in versione adulta: Davis, Ken, Yolei e Cody, che saranno rispettivamente doppiati da Fukujuurou Katayama, Arthur Lounsbery, Ayaka Asai e Yoshitaka Yamaya.

Il film, che uscirà nei cinema nipponici il 21 febbraio 2020, è diretto da Tomohisa Taguchi e prodotto da Toei Animation. Akatsuki Yamatoya ha firmato la sceneggiatura, Seiji Tachikawa è il direttore delle animazioni e Hiromi Seki il supervisore del progetto. Katsuyoshi Nakatsuru e Kenji Watanabe, infine, tornano a occuparsi rispettivamente del design dei personaggi e di quello dei mostri digitali.

Per quanto riguarda i doppiatori, sono stati coinvolti coloro che hanno dato voce ai personaggi nell’anime per la Televisione: Natsuki Hanae (Tai), Yoshimasa Hosoya (Matt), Suzuko Mimori (Sora), Mutsumi Tamura (Izzy), Hitomi Yoshida (Mimi), Junya Ikeda (Joe), Junya Enoki (T.K.) e M.A.O (Kari). Stessa cosa vale per le voci storiche dei Digimon: Chika Sakamoto (Agumon), Mayumi Yamaguchi (Gabumon), Atori Shigematsu (Biyomon), Takahiro Sakurai (Tentomon), Kinoko Yamada (Palmon), Junko Takeuchi (Gomamon), Miwa Matsumoto (Patamon) e Yuka Tokumitsu (Gatomon).

Il franchise è nato in Giappone nel 1997 ispirandosi a Tamagochi, celebre gioco di Bandai. La prima serie animata ha esordito nel 1999, seguita da altre sei e da svariati progetti collaterali, tra cui Digimon Adventure tri, composto da sei lungometraggi animati usciti nei cinema giapponesi tra il 2015 e il 2018.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, character design

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, character design



Fonti: Comicbook | Moetron