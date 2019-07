Il tribolatissimo adattamento cinematografico del celeberrimo gioco di ruoloha appena fatto un passo in avanti.

Deadline segnala infatti che Jonathan Goldstein & John Francis Daley, registi di Game Night per la Warner Bros. nonché sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming per i Marvel Studios e la Sony Pictures, sarebbero in fase di trattative con la Paramount per dirigere la pellicola che verrà prodotta dalla Paramount e dalla Hasbro tramite l’etichetta AllSpark Pictures.

Gli ultimi aggiornamenti sul progetto erano arrivati a marzo quando avevamo appreso che Chris McKay, regista del film in stop motion The LEGO Batman Movie e di Nightwing per la DC Comics, era uscito dal radar della major. La Paramount e la Hasbro erano anche impegnate a far riscrivere il film e nel casting preliminare compreso quello per il ruolo maschile principale (si facevano i nomi di mezza Hollywood in pratica: Will Smith, Josh Brolin, Chris Pratt, Vin Diesel, Matthew McConaughey, Jamie Foxx, Joel Edgerton, Dave Bautista, Jeremy Renner e Johnny Depp).

Dungeons & Dragons: sono ben 40 milioni i giocatori secondo le stime della Wizards Of The Coast

È da un articolo di Bloomberg sul come diventare Dungeon Master di professione che possiamo scoprire un dato molto interessante, diffuso dalla Wizards Of The Coast, relativo a Dungeons & Dragons.

Secondo l’azienda, sussidiaria della Hasbro dal 1999, sono 40 milioni le persone che, annualmente, giocano a D&D. Il dato è stato fornito al sito finanziario all’interno di una più ampia considerazione sulla penetrazione di mercato del leggendario gioco di ruolo e sul successo della Quinta Edizione, pubblicata in America nel 2014. Viene citata anche la crescente popolarità degli stream dedicati alle sessioni di D&D con numeri che, seppur non paragonabili a quelli degli e-sports classici, sono in costante affermazione.

Dungeons & Dragons non è mai stato così popolare.