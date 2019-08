InHan (amato personaggio interpretato da Sung Kang) viene ucciso per mano di(Jason Statham). Rivedremo preso Shaw in Fast & Furious: Hobbs & Shaw, ma i fan del franchise non dimenticano, e per questo hanno lanciato online l’hashtag “Justice for Han” per chiedere giustizia per il personaggio deceduto.

Parlando con Entertainment Weekly lo sceneggiatore Chris Morgan ha parlato della questione, rivelando che giustizia, effettivamente, ci sarà:

Adoro “Justice for Han”. Sung Kang è un grande amico e Han è un personaggio che adoro. Direi che il super-arco di Deckard Shaw sarà uno dei più interessanti e gratificanti tra quelli della serie. Giustizia per Han è dovuta. È qualcosa di cui abbiamo discusso a lungo e a cui vogliamo dare la giusta importanza. Penso che il pubblico ne rimarrà soddisfatto, e deve sapere che sta arrivando. C’è una battuta in Hobbs & Shaw proprio nel primo scontro nelle Samoa in cui Shaw si rivolge alla sorella dicendo “Ci sono cose che ho fatto per le quali devo fare ammenda”. Quella frase è stata scritta e inserita appositamente per far sapere a tutti che sta parlando di Han – è nella sua mente. Lo tortura e ci riuscirà.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film vi saranno anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e Jordana Brewster.Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020, Fast & Furious 10 concluderà la saga il 2 aprile 2021.