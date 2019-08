non ha ancora un regista. Ma come sappiamo recentemente Andy Serkis era stato collegato al progetto proprio per ricoprire il ruolo appena citato

Serkis è solo uno dei nomi che è apparso nella shortlist dei registi papabili (gli altri sono per ora Travis Knight e Rupert Wyatt). Ora ad aggiungere un po’ di carne al fuoco arriva anche Tom Hardy, ovvero il protagonista del cinecomic, che su Instagram ha postato e poi rimosso una foto di Serkis. L’attore appoggia l’idea di Serkis come regista? Non lo sappiamo, ma il fatto che abbia rimosso l’immagine pare una mossa curiosa.

Qua sotto potete vedere uno screenshot del post poi rimosso dall’attore:

Nel cast del film, scritto da Kelly Marcel, torneranno ovviamente Tom Hardy insieme a Michelle Williams e Woody Harrelson (Carnage).