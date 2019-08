Ci sono state un po’ di speculazioni su quale sarà il mio prossimo progetto… tutto ciò che dirò è che sono super entusiasta di tornare alle mie origini indie con questo thriller hard-R. Sarà un’idea horror originale (non un reboot o remake basato su IP esistenti), con stile vecchia scuola, effetti pratici e nessun set gigante con blue screen.

Nelle scorse settimane lo stessoaveva dichiarato che prima di mettersi al lavoro al sequel di Aquaman si sarebbe dedicato ad un nuovo progetto originale dallo stampo horror . Ora sempre Wan via Facebook ha rivelato qualche dettaglio in più su questo misterioso progetto (via BloodyDisgusting ):

Il progetto sarà sviluppato in seno alla New Line Cinema, con cui il regista ha collaborato per film dell’Universo Conjuring, ma anche La Llorona – Le Lacrime del Male, Lights Out e Mortal Kombat (ora in sviluppo).

Wan scriverà la sceneggiatura con Ingrid Bisu e figurerà come produttore attraverso la sua casa di produzione Atomic Monster con Michael Clear.

Il film è stato finanziato dalla Starlight Media e dalla Midas Innovation, che detiene i diritti di sfruttamento in Cina. Le riprese del nuovo film dovrebbero partire in autunno a Los Angeles, mentre nel 2020 il regista si dedicherà alla pre-produzione di Aquaman 2.

FONTE: CB