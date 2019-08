La serie tvsi è conclusa con la sesta stagione. Tuttavia l’idea di concludere al meglio la storia con un film aleggia da molto tempo. In virtù di ciò(Avengers: Endgame), che ha lavorato insieme a suo fratello Anthony a molti episodi della serie, ha rivelato durante un “Ask Me Anything” su Reddit che sarebbe “tragico” non realizzare un film di Community: “Sarebbe davvero tragico se non potessimo completare… e un film. Quindi uno spererebbe…”

Le parole di Joe Russo si uniscono anche alle altre di numerosi membri del cast che sperano un giorni di prendere parte ad un film. Lo scorso anno, ad esempio, Danny Pudi aveva dichiarato: “Abbiamo una piccola chat di gruppo, e quindi siamo tutti tipo, ‘Siamo pronti! Siamo pronti!’”, ha rivelato Pudi a TV Guide. “Ma chi lo sa? Penso che siamo tutti entusiasti all’idea, speriamo che si verifichino le giuste circostanze per realizzarlo.”

