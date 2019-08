avrebbe dovuto dirigere per la Warner Bros., cinecomic che alla fine non è mai stato realizzato ( qui trovate gli ultimi concept approdati in rete ). Recentemente il regista ha parlato con ComicBook della possibilità in futuro di dirigere un nuovo cinefumetto. L’attenzione si è poi spostata sul suo progetto mai realizzato e sopracitato, ovvero Justice League Dark.

Il regista ha parlato brevemente con il sito del progetto e di ciò che lo aveva attratto:

Adoro Deadman, Demon, Swamp Thing…Zatanna. Sono molto attratto da quel lato dell’universo DC. Ma io non sono un tipo da supereroi [..]. Sono sempre a favore di una narrativa mostruosa. È quello che mi piace. Adoro il noir, i polizieschi, i crime drama. Adoro la fantascienza.

Il film tratto dai fumetti DC avrebbe riunito sotto un’unica bandiera personaggi come John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna e Etrigan il Demone.