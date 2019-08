Inci sono molti riferimenti provenienti da ogni angolo del franchise. Come rivelato però dallo sceneggiatorenel film avrebbero potuto esserci più riferimenti allo speciale natalizio di Star Wars del 1978.

Lo sceneggiatore, rispondendo ad un fan che ha notato un easter egg, ha rivelato che ha provato senza successo ad inserire nel lungometraggio qualche riferimento in più allo speciale natalizio non molto apprezzato dai fan della saga (ma diventato comunque un cult).

Nella scena dell’incontro tra Han e Chewbacca ci sarebbe dovuto essere infatti un riferimento a Attichitcuk, ovvero il padre del Wookiee apparso proprio nello speciale natalizio.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.