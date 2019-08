, nuovo film diha una data di uscita nelle sale. La Focus Features ha infatti fissato al 25 settembre 2020 la data di release del film nei cinema.

Protagonista della pellicola descritta come un horror/thriller psicologico sarà Anya Taylor-Joy, che di recente abbiamo visto in Glass. Del cast fanno parte anche Thomasin Harcourt McKenzie (Leave No Trace), Matt Smith (Doctor Who), Diana Rigg (Il Trono di Spade) e Terrence Stamp.

Tra le ispirazioni per il progetto Wright ha menzionato A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

Le riprese del progetto, ricordiamo, sono iniziate a fine maggio (qui trovate le primissime immagini dal set).

FOMNTE: CS