iberamente tratto dal romanzo di Fulvio Ervas

“Se ti abbraccio non aver paura”.

Online è approdato il poster di, nuovo film di

L’opera, con protagonisti Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno, sarà presentata fuori concorso al Festival di Venezia (qui trovate il programma completo).

Tutto il mio Folle Amore arriverà nelle nostre sale il 25 ottobre. Potete vedere il poster qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato.

Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di responsabilità è solo l’inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all’ inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, non si erano mai detti.