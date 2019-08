Secondo quanto riportato da o The Wrap (Crazy & Rich, Ocean’s 8) è in trattative per il ruolo di protagonista in, fantasy della Legendary basato sull’opera letteraria di A. Lee Martinez.

L’attrice, se le trattative andranno a buon fine, vestirà i panni della detective Constance Verity, una donna destinata a salvare il mondo. Nel romanzo di Martinez, Constance si è stufata del destino della sua vita da salvatrice della Terra, un ruolo che ricopre dall’età di sette anni desiderando una vita normale.

John Raffo (Dragon: The Bruce Lee Story) ha fornito la sceneggiatura.

