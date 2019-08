La Sony Pictures ha lanciato il sito ufficiale di, e rappresenta un esilarante salto indietro nel tempo.

Si tratta infatti di una pagina di “Zomspace: un luogo per sopravvissuti”, una sorta di vecchio Myspace con cursori customizzati, musica in autoplay e dieci amici (ovvero i protagonisti… e l’immancabile TOM!).

Potete vedere il sito in questa pagina.

Tutte le informazioni su Zombieland: Doppio Colpo

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video). Potete vedere il trailer dell’atteso sequel Zombieland – Double Tap qui sopra!

Scritto da Rhett Reese & Paul Wernick e Dave Callaham, Zombieland: Doppio Colpo uscirà il 18 ottobre, per la regia di Ruben Fleischer.

A seguire potete leggere anche la sinossi ufficiale diffusa dalla Sony: