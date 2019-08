Dopo il trailer è approdato online anche il primo poster di, crime thriller con protagonisti Nicolas Cage diretto da Jason Cabell (Smoke Filled Lungs).

La trama del film recita: “Quando un carico di cocaina viene compromesso con sgomento del capo del cartello della droga noto come “The Boss”, l’uomo ordina al suo scagnozzo di fiducia, “The Coock” e al suo partner e ad un altro trafficante di droga noto come “The Man” di intraprendere un viaggio attraverso i confini nazionali per un accertamento nella catena di fornitura. Mentre le droghe sono in viaggio gli uomini si trovano braccati da gangster, raffinatori e vecchi corrieri.”

Del cast fanno parte anche Barry Pepper, Adam Goldberg, Leslie Bibb, Clifton Collins Jr., Peter Facinelli, Christian Tappan, Natalia Reyes e Cole Hauser.

Il film sarà disponibile dal 20 settembre nelle sale americane. Potete vedere il poster qua sotto:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Impawards