Screenrant ha parlato in esclusiva con, incaricato di dirigere il nuovo film di Resident Evil per la Costantin Film.

Il regista, reduce da 47 Meters Down: Uncaged (sequel di 47 metri), ha confermato di essere attivamente all’opera per rilanciare il franchise con un nuovo film (e non una serie), anche se non ha potuto svela troppo:

Siamo in sviluppo attivo al momento. Ho proposto le mie idee e le hanno amate davvero. Stiamo ingranando la marcia proprio in questi giorni, passo tutto il tempo in ufficio ed è una bellissima sensazione. Sarà un film estremamente spaventoso e tornerà alle radici del gioco. Al momento non mi è permesso dire altro, ma sarà uno spasso.

Sono passati circa due anni dall’annuncio del reboot di Resident Evil annunciato dalla Constantin Film, casa di produzione del franchise reduce dal successo del sesto e ultimo episodio cinematografico della saga con Milla Jovovich.

Secondo alcune voci in programma ci sarebbero già sei episodi, ma in attesa di notizie ufficiali quel che è certo è che La Atomic Monster di James Wan non si occuperà del reboot di Resident Evil. La notizia, ricordiamo, non era stata presa troppo bene dalla star del franchise Milla Jovovich visto che aveva commentato l’annuncio in questi termini: