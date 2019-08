Empire ci regala oggi la prima foto Johnny Flynn nei panni di David Bowie nel film biografico

La pellicola racconterà l’ascesa al successo della star, a partire dalla sua prima visita in America nel 1971, un viaggio che ispirò l’iconico alter ego del cantante, Ziggy Stardust.

L’attore è affiancato da Jena Malone e da Marc Maron, mentre il premio Emmy Gabriel Range ha diretto il film su uno script di Christopher Bell(The Last Czars). Alla produzione la Salon Pictures (McQueen).

Flynn è meglio conosciuto al pubblico americano per il suo ruolo nella serie Netflix Lovesick e per la serie Genius, in cui interpreta un giovane Albert Einstein assieme a Geoffrey Rush. Ha inoltre partecipato alla serie Amazon Vanity Fair e sarà presto al cinema nel film Emma tratto dal romanzo di Jane Austen con Anya Taylor-Joy.

L’attore è anche un musicista: ha composto musica per diversi film, produzioni televisive e teatrali. Di recente è stato a teatro nel West End accanto a Kit Harington in True West di Sam Shepard.

Come abbiamo già visto, Stardust risulta essere un progetto che dovrà fare i conti senza l’oste. Duncan Jones, figlio di David Bowie, aveva infatti specificato qualche tempo fa la posizione della famiglia in merito: