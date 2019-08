Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbero entrate a far parte del cast del sequel di, film con Eddie Murphy.

Le attrici affiancheranno i già annunciati Tracy Morgan, Leslie Jones, Kiki Layne, Wesley Snipes, Jermaine Fowler, Rick Ross, Teyana Taylor e Michael Blackson, che si aggiungeranno a Murphy, Hall, James Earl Jones, Paul Bates, Shari Headley e Louie Anderson.

Il cult di John Landis datato 1988, vedeva, come protagonista, Eddie Murphy nei panni del Principe Akeem (ma anche in quelli di Clarence, Randy Watson e Saul).

La Paramount girerà il sequel in svariate location, inclusa la Georgia. Craig Brewer (Footlose, Empire, Dolemite is my Name) dirigerà il sequel di Il Principe Cerca Moglie, mentre Kenya Barris ha scritto la sceneggiatura. La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 18 dicembre 2020.

Nel sequel, il principe africano Akeem (Eddie Murphy) scopre di avere un figlio e torna in America per incontrare questo improbabile erede al trono di Zamunda, un ragazzo della strada di nome Lavelle.

